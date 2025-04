Tutto.tv - Gloria umiliata a Uomini e Donne: “Offesa grave”, lei si vendica, partono test su Tina

Leggi su Tutto.tv

La puntata di oggi diè cominciata con il trono diCipollari. La donna ha messo a dura prova Cosimo dal punto di vista economico, al punto che il cavaliere ha preso una decisione importante. Successivamente, poi, si è parlato anche di altro e non sono mancate le discussioni. Risate, confessioni etraCipollari e Cosimo aNella puntata del 10 aprile disi è partiti dalle esterne diCipollari e Cosimo a Madrid. I due sono andati in giro per la città, ma la tronista ha esordito mettendo il cavaliere spalle al muro e invitandolo a chiarire chi fosse la donna con cui è stato beccato di recente. L’uomo ha subito risposto dicendo che sia la figlia di una parente.è apparsa piuttosto titubante, sta di fatto che ha detto al cavaliere che si sarebbe dovuto far perdonare facendole dei regali.