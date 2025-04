Champions League Rice entra nella storia | doppietta su punizione

Rice, il centrocampista dell’Arsenal, che ha scritto una pagina indimenticabile nella Champions League Pianetamilan.it - Champions League, Rice entra nella storia: doppietta su punizione Leggi su Pianetamilan.it Una notte storica per Declan, il centrocampista dell’Arsenal, che ha scritto una pagina indimenticabile

Champions League, Rice entra nella storia: doppietta su punizione. Champions League review: le magie di Rice rubano la scena al Barça che distrugge il Borussia. Declan Rice: una doppietta su punizione che entra nella storia della Champions League. Champions League: i 'cigni neri' di Rice, l'uomo che non batteva le punizioni. Champions League: Declan Rice nella storia, è il primo a segnare due gol su punizione in una sfida ad eliminazione diretta. Arsenal-Real Madrid 3-0, pagelle: Mbappé invisibile, Rice pittore. Ne parlano su altre fonti

Rice travolge anche il Milan: scambio Arsenal e via libera Juve - Rice travolge anche il Milan. I quarti di andata di Champions League potrebbero influenzare pesantemente il prossimo mercato estivo. Ora davvero non si può più scherzare. Ad aprile si entra nel vivo ... (asromalive.it)

Champions League: i 'cigni neri' di Rice, l'uomo che non batteva le punizioni - Così la stampa spagnola definisce le prodezze su calcio piazzato con cui Declan Rice ha distrutto ieri sera la squadra di Carlo Ancelotti, che però non molla e crede nell'ennesima 'remuntada' come ... (ansa.it)

Rice e Merino puniscono il Real e fanno sognare l’Arsenal - L’Arsenal intravede la semifinale di Champions League a 16 anni dall’ultima volta. I Gunners hanno infatti ottenuto un importante successo per 3-0 nell’andata dei quarti contro il Real Madrid e hanno ... (rsi.ch)