Oasport.it - United Cup 2025: Siegemund a sorpresa, Zverev da previsioni. Germania vittoriosa sul Brasile

Leggi su Oasport.it

Successo chiaro per laa Perth nel girone E diCup. Ilesce sconfitto già nei singolari dal team tedesco, che può così sorridere in vista di quello che automaticamente sarà il confronto decisivo con la Cina per il passaggio del turno in via diretta.Laura(GER)-Beatriz Haddad Maia (BRA) 6-3 1-6 6-4Due ore e 36 minuti: tanto serve per la veradi giornata, almeno fino ad ora e almeno in quel di Perth. Perpartenza non proprio positiva, dato l’1-3 in favore di Haddad Maia, ma questo si ribalta quasi istantaneamente in un 6-3. Quasi di rabbia la brasiliana sfodera il meglio del suo tennis e guuadagna il 6-1 che allunga il match, ma si trova spessissimo in difficoltà nel terzo set. Tre palle break salvate nel terzo game, una nel quinto e altre due nel settimo sono il preludio al fatto che, sulla settima, non ci riesca: 4-3