Quotidiani sportivi le prime pagine | Inter ok Oggi Napoli Juventus e Milan

'La Gazzetta dello Sport'in edicola, in prima pagina, apre con parlando di Cagliari-, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 disputatasi alla 'Unipol Domus' e terminata 0-3 per i Campioni d'Italia in carica. Reti, tutte nella ripresa, di Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez e Hakan Çalhano?lu (rigore). Con questo successo, i nerazzurri di Simone Inzaghi salgono a quota 40 punti in classifica, con una partita in meno rispetto all'Atalanta. 'Dea' che pareggia 1-1 allo stadio 'Olimpico' contro la Lazio. Sotto per un gol di Fisayo Dele-Bashiru nel primo tempo, gli orobici trovano un punto nel finale con il guizzo di Marco Brescianini. Un pari che consente loro di restare in testa alla graduatoria del campionato a quota 41 punti., alle ore 15:00, ildi Antonio Conte (38) affronterà al 'Maradona' il Venezia con l'obiettivo di agganciare la squadra di Gian Piero Gasperini nell'ultima garana del 2024.