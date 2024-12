Quotidiano.net - Scontro fra due vetture. Muore un quindicenne

Viaggiava insieme ad altri due ragazzi su una Lancia Y che si é scontrata frontalmente, in località Piterà, frazione di Catanzaro, con un’Audi 4. È morto così, a 15 anni, Riccardo Fabiano. L’incidente é avvenuto in una galleria della Statale 109 che conduce in Sila. I carabinieri stanno indagando per accertare le cause dell’impatto, tra le quali potrebbe esserci stata l’alta velocità. L’ipotesi che viene presa in considerazione é che una delle due auto coinvolte abbia invaso la corsia opposta.