Ilmessaggero.it - Trump, ecco i dazi (reciproci): 20% alla Ue e 34% alla Cina. «Siamo stati saccheggiati, l?America sarà più ricca»

Leggi su Ilmessaggero.it

È una giornata fredda e nuvolosa a Washington e nel Rose Garden le bandiere americane fanno da sfondo in modo solenne, come in una grande festa patriottica. Donaldha preparato «il.