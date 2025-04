Justcalcio.com - Abraham e Çalhanoglu mantengono l’uguaglianza e lasciano tutto per il ritorno

2025-04-02 22:58:00 Calcio italiano:per decidere nella seconda gamba. Hanno iniziato con il rispetto di entrambe le squadre, cercando di controllare il gioco. Le occasioni impiegate per arrivare ma hanno generato molto pericolo. Di Vrij In un centro laterale ha finito per Bocajarro dove arriva Abramo Per liberare la palla vicino alla linea di porta. Poco dopo, il primo del Milano. Una grande commedia di Leao esce dal suo difensore e spara satinato ma con potere, difficile per la portata del cuscinetto. Comunque, Josep Martínez Ha avuto un piede duro e sodo per respingere il tiro. Il team di Rossonero ne avrebbe un altro, ma di nuovo, il portiere del Tra Sapeva come vedere il gioco e anticipare in tempo.Frattesi e Fofana in una disputa sulla palla.EfeQualcosa di più avanzato nel primo tempo, la squadra di Inzaghi È stato fatto con il controllo del gioco e le opportunità hanno iniziato ad arrivare.