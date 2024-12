Lettera43.it - Le Feste, mio fratello e il pranzo a Villa d’Este: il racconto della settimana

21 dicembre. Sabato mattina. Arrivo a casa di mionel suo monolocale in Via Visconti di Modrone e quando viene ad aprirmi la porta lo vedo così pallido e stravolto che mi pare sia quasi sul punto di collassare. Entro in casa e c’è un bordello assurdo, scatoloni mezzi aperti dappertutto, vestiti ovunque, un disco dei Genesis che suona in sottofondo.«Ciao brother», mi dice. «Entra pure».«Ehine, come te la passi? Non ci vediamo da una cifra».«Sono contento di vederti. Scusa se ti ho rotto le scatole ma avevo urgente bisogno di parlarti».«Certo, dimmi tutto, che succede?». Poi il brother abbassa gli occhi, ci sediamo intorno a un piccolo tavolo davanti alla cucina e dopo aver aperto una lattina di Coca inizia a parlare.«La faccio breve, avrei bisogno di un prestito. Baba se n’è appena andata, le carte di credito dopo i casini del papà sono tutte bloccate, tra poco dovrò lasciare questo appartamento.