Il governo Meloni autorizza la vendita di Piaggio Aerospace alla turca Baykar | l’azienda presieduta dal genero di Erdo?an 

Il, attraverso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, hato ladeldell’aeronauticaal gruppo turcoche èdaldel presidente Recep Tayyp Erdo?an, Selçuk Bayraktar. Dal 2014 la società italiana era gestita dal fondo sovrano emiratino Mubadala. Ma gli affari non sono decollati. Da qui la decisione dell’esecutivo di cedereal produttore turco di droni.Il gruppo turcoè guidata dal fratello di Selçuk, Haluk Bayraktar. Il Mimit in una nota ha spiegato che «la terna commissariale ha ritenuto che quella difosse la più idonea a garantire gli interessi dei lavoratori dipendenti e dei creditori diAero eAviation e a rilanciare le prospettive industriali del gruppo».