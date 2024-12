Laspunta.it - Grottaferrata, basco d’argento a Simona Marchini, Maria Teresa Galassi Paluzzi e Luciano Vergati.

Il Consiglio Comunale diha conferito la cittadinanza benemerita al Luogotenente Nicola Ferrante, il quale si è distinto per valore ed abnegazione durante tutta la sua carriera militare, svolta anche a, ottenendo benemerenze ed encomi che gli hanno fatto meritare l’incarico di Presidente del Comitato organizzativo per i festeggiamenti del Millenario dell’Abbazia di San Nilo.Con una delibera successiva, il Consiglio Comunale ha voluto omaggiare tre importanti figure del territorio, attribuendo loro il premio “”, istituito nel 1996 e ispirato al prof. Bruno Martellotta, figura esimia del territorio criptense. Il premio, rivolto a quei cittadini che si sono particolarmente distinti nella promozione sociale, culturale e civica di, è stato quindi attribuito a:, in qualità di artista, conduttrice televisiva, comica e regista teatrale italiana ed attualmente Presidente della Consulta comunale della Cultura;, in qualità di ex Assessora alle Politiche Sociali e Cultura, docente di scuola superiore e scrittrice di storia locale;, in qualità di ex Vicesindaco e Assessore alla Cultura, scrittore e architetto.