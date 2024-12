Tpi.it - È morto all’età il giornalista sportivo Gian Paolo Ormezzano: aveva 89 anni

di 89il. “Da tempo non stava bene di salute ma ha vissuto ancora un Natale felice, con amici e parenti”, ha detto a La Stampa il figlio Timothy oggi, venerdì 27 dicembre. “C’era tutta la famiglia: a pensarci oggi è stato un bellissimo modo per salutare tutti”.Nato a Torino il 17 settembre 1935,è stato direttore di Tuttosport dal 1974 al 1979 e nella sua lunga carriera col taccuino in mano ha scritto per La Stampa, il Guerine Famiglia Cristiana.Dai Giochi olimpici di Roma 1960 ai Mondiali di calcio vinti dall’Italia nel 1982, fino allo sbarco sulla Luna, seguito da inviato a Cape Canaveral,ha seguito mezzo secolo di cronaca sportiva e non.È stato anche commentatore in tv e autore di romanzi e saggi.