È sotto la solida gestione della famiglia Bissolotti una delle istituzioni della cucina tradizionale milanese, l'del Treno. Un posto uguale a se stesso nei secoli dei secoli (e nel senso migliore del termine) che senza convenevoli e formalità conquista i neofiti e fa tornare gli habitué con una proposta rustica, varia e di gran sostanza. Il nome si develocation, ex Casa dei Ferrovieri dal 1989 convertita a luogo d'elezione per il buon vino e il buon cibo "milanese", dove tra le altre specialità isono preparati in una versione filologica (polpette di biancostato grandi come una noce, panate e fritte in burro e salvia) che ha conferito all'il premio speciale di Campione della tradizione, assegnato dguida Lombardia - Il meglio die delle altre province ai cinqueinterpreti lombardi di altrettanti piatti tipici.