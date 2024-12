Quotidiano.net - Botte e minacce alla compagna: “Ti taglio la testa”. Arrestato davanti alla tv con il telecomando sporco di sangue

Napoli, 25 dicembre 2024 - Schiaffi, pugni edi mortecon un vetro rotto in mano: “Oggi tila”. È successo due ore prima di Natale a Forio di Ischia, l’isola flegrea del Napoletano. Ferita e barcollante per le, la 42enne è riuscita a sfuggireviolenza dell’uomo: i carabinieri l’hanno trovata e salvata mentre vagava per la strada. Il 46enne è stato: stava guardando un film di Natale in tv con ildi. Cosa è successo Ieri sera, verso le 22, i carabinieri della stazione di Forio stavano percorrendo le strade della cittadina isolana quando ad un tratto, da un viale, sbuca una donna in evidente stato di agitazione. Barcolla ed è ferita, quando vede i carabinieri grida chiedendo aiuto. I militari soccorrono la donna, ha 42 anni e perdedal sopracciglio.