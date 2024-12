Cultweb.it - Qual è stato il primo film di Natale della Storia? Lo potete vedere qui! (VIDEO)

Sapeteildi? Non si tratta di un classico come La vita è meravigliosa o Bianco. E forse non dovremmo neanche parlare di, visto che si tratta di un cortometraggio muto di appena un minuto e 16 secondi, realizzato nel 1898. Eppure, Santa Claus, opera britannica firmata da George Albert Smith, disponibile gratuitamente su YouTube, èilracconto cinematografico a tema natalizio.Il cortometraggio Santa Claus rappresenta ilesempio dinatalizio mai realizzato. Girato nel Regno Unito nel 1898 da George Albert Smith, ilè considerato una pietra miliare del cinema non solo per il suo tema festivo, ma anche per le tecniche innovative utilizzate. La pellicola mostra Babbo, o meglio “Santa Claus”, mentre scende dal camino e lascia i regali per due bambini addormentati.