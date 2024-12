Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 23 dicembre: Serie A, Primeira Liga, Super Lig turca

di23: ci sono i posticipi diA e, si gioca anche in Turchia e altri campionati minori.La diciassettesima giornata diA si chiude questocon due posticipi, Fiorentina-Udinese e Inter-Como. La squadra allenata da Palladino è apparsa un po’ a corto di fiato nelle ultime uscite. La voglia di tornare a vincere è tanta ed i tre punti contro l’Udinese dovrebbero arrivare ugualmente ma quello coi friulani – altra squadra che vuole riscattarsi nonostante le tante assenze – è un match che nasconde non poche insidie: immaginiamo una gara da almeno 3 gol complessivi e con entrambe a segno.Idi23A,Lig(LaPresse) – IlVeggente.it Nella sfida serale invece l’Inter non è abituata a sbagliare questo tipo di partite: la vittoria dovrebbe arrivare puntuale in un derby lombardo che manca dalla stagione 2002-03.