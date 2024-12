Formiche.net - Chi è Colby, la mente strategica dietro il rilancio della politica di difesa americana

Il presidente eletto Donald Trump affina la squadra in vista del suo ritorno alla Casa Bianca – che sarà ufficiale tra meno di un mese. Tra i nomi di spicco annunciati nell’ultimo round di nomine, che ha interessato il dipartimento, c’è anche quello di Elbridge, scelto come futuro vice segretario al Pentagono per le policy, figura nota nel mondo dell’analisisulla sicurezza, più volte sentito per i suoi commenti anche da Formiche.net. La nomina disi inserisce in un quadro di scelte che riflettono la volontà di Trump di rafforzare la posturanella competizione con la Cina e di ridefinire i rapporti con gli alleati.In un contesto di crescente pressionesull’Indo-Pacifico, dove gli Stati Uniti cercano di contenere l’ascesa cinese e garantire la stabilità nella regione, il suo ruolo sarà quello di costruire politiche coerenti con la visione trumpiana ma anche con la traiettoria che gli Usa stanno prendendo pensando al loro futuro su lungo raggio.