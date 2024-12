Universalmovies.it - Lilo & Stitch | Nuovo teaser trailer dal film live action

In occasione del lancio in sala di Musafa: il Re Leone, la Disney ha diffuso in rete undi, altro attesoin uscita nel 2025.Ed è proprio ildi Barry Jenkins la “vittima prediletta” delbreve video promozionale apparso in rete nei giorni scorsi. Ricordiamo che, diversamente dalle notizie che circolavano in passato,esordirà al cinema (quindi non su Disney+), a partire dal 21 maggio 2025Ilè stato realizzato, come noto, con un mix di riprese ine digitale, proprio come già avvenuto per prodotti simili quali “Lilli e il Vagabondo“, con cui condividerà anche l’entità “non altissima” del budget., inizialmente affidato alla regia di Jon M. Chu, sarà diretto da Dean Fleischer Camp, regista deld’animazione Marcel the Shell With Shoes On.