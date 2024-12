Ilgiorno.it - La nuova piscina in festa. Corsi, agonismo, campus. Oltre 130mila presenze

Leggi su Ilgiorno.it

accessi in un anno di attività, 16mila ingressi estivi nella sola parte esterna, malgrado una stagione ben poco propizia: passa anche da questi numeri il bilancio dell’attività dell’impianto natatorio di Abbiategrasso nel corso dell’anno che va a concludersi. I numeri sono stati comunicati in occasione dellatenutasi questa settimana alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e di Aquamore, la società che gestisce l’impianto di via alla Conca inaugurato due anni fa. "La scuola nuoto federale ha visto 1.200 iscritti – ha riassunto i dati il responsabile, Giorgio D’Avanzo –; il nuoto libero conta 1.400 ingressi; le attività di acquafitness (terza età, riabilitazione, potenziamento muscolare) sono state frequentate da 1.000 persone. Un altro dato che a me piace poter raccontare è quello dei bambini che hanno frequentato la nostra proposta diestivo: 400 nel corso di tutta l’estate, con un gradimento molto elevato.