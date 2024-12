Scuolalink.it - Concorso Docenti, è una ‘farsa’: solo 19.000 posti su 150.000 disponibili, scoppia la polemica

Il recentebandito dal Ministero dell’Istruzione sta suscitando forte indignazione tra i precari della scuola italiana. A fronte di un fabbisogno reale stimato di oltre 150.000, il bando prevede l’assegnazione di soli 19.032, evidenziando una disparità significativa tra necessità reali e opportunità concrete offerte ai lavoratori precari.: troppa disparità tra fabbisogno e offerta La scuola italiana si trova in una situazione critica, con oltre 150.000 supplenti annuali attualmente in servizio, una cifra che secondo alcune stime potrebbe superare i 200.000. A questo si aggiunge un numero crescente di pensionamenti previsti nei prossimi anni, rendendo ancora più evidente la necessità di stabilizzare il personale. Ilappena bandito, tuttavia, rappresentauna soluzione temporanea e del tutto insufficiente per far fronte al fabbisogno.