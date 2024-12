Ilgiorno.it - Olkhovaya, dalla Russia con amore: "A Milano sono nata un’altra volta. Ti insegna a sognare in grande"

Ballerina e coreografa, Annada 13 anniDanze storiche all’Accademia di balletto della Scala. Dove oggi alle 15.30 i suoi allievi mettono in scena “Lalla e Skali e. gli elfi di Babbole“: coreografia sua, regìa di Mario Acampa, è uno spettacolo per i più piccoli. Il pubblico di domani., perché si parla di “danze storiche”? "Compaiono spesso nei quadri,le danze delle corti europee che nel tempostate trasformate per dare una base alla danza classica. A partire dal Quattrocento italiano i maestri iniziano a trascrivere le tracce, i passi che creano. Nel 1581 Fabrizio Caroso pubblica “Il ballarino”, un trattato di danza, in cui si parla di movimenti, fra cui un salto “intrecciato”; oggi si chiama entrechats”,piccole batterie. In questo testo abbiamo già un’idea precisa della divisione degli spazi, delle tecniche, della stessa rotazione dei piedi.