Mercato Marin nel mirino del club lariano

Mai utilizzato da Antonio Conte in campionato (spazio solo nelle due gare di Coppa Italia contro Palermo e Lazio) a gennaio Rafapotrebbe già lasciare il Napoli. E la destinazione del difensore spagnolo potrebbe essere proprio il Como, visto che il suo ingaggio è caldeggiato fortemente da Cesc Fabregas (i due sono stati compagni di spogliatoio a Madrid, nella seconda squadra del Real, il Castilla). Non solo: ilsta seguendo con molta attenzione l’attaccante classe 2005 Edoardo Lonardo, punto di forza della Sambenedettese (7 reti in 15 partite). Il Como ha già offerto 200mila euro per il cartellino del giocatore F.L.