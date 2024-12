Quifinanza.it - Manovra 2025, dalle pensioni agli elettrodomestici green, tutte le novità

La Camera si prepara al voto di fiducia sulla Legge di Bilancio, un testo che ha fatto discutere dentro e fuori Montecitorio. Dopo giornate di confronti serrati e sedute notturne, laarriva all’esame definitivo con misure dal peso complessivo di 30 miliardi. Due terzi della cifra (circa 18 miliardi) saranno destinati alla riduzione strutturale del cuneo fiscale e alla semplificazione delle aliquote Irpef, che passano a tre. Ecco i punti salienti del provvedimento.Stopincentivi per caldaie a gasLadice addioincentivi per l’acquisto di caldaie a gas, orientando le agevolazioni verso sistemi di riscaldamento più sostenibili. Un cambiamento che punta a incentivare soluzionie ridurre le emissioni.Nuove regole per il Tfr nei fondi pensioneNon ci sarà una proroga per trasferire il Tfr nei fondi pensione con il silenzio-assenso.