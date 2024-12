Ilnapolista.it - Amorim allo United come Maresca al Chelsea in estate: deve mettere ordine al caos

Il Manchestersembra ormai essere finito in un limbo da cui non riesce a uscire, neanche col nuovo allenatore Ruben. Ieri hanno perso 4-3 contro il Tottenham in Carabao Cup, anche se dei miglioramenti nel gioco si sono visti. Il tecnico portoghese sta vivendo più o meno la stessa situazione dialqualche mese fa.ha l’arduo compito dialThe Athletic scrive sul match:Amad Dicon il suo gol stava tirando fuori dal baratro lo, ma non ci è riuscito. Eppure,non era d’accordo che la squadra fosse sembrata un: «Penso che durante abbiamo controllato il gioco in quasi tutto il match, cercando di trovare spazi. Ho visto una squadra che sa cosa vogliamo fare, non caotica». Anche con una sconfitta, loha però giocato bene; non brillantemente, ma l’analisi diera giusta.