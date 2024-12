Ultimouomo.com - L'uomo che ha arredato la Romania

«È un onore e una grande responsabilità diventare azionista di riferimento del Genoa CFC» dice, semplicemente, il nuovo azionista di maggioranza del club ligure, il romeno Dan ?ucu. Nel comunicato ufficiale della squadra si prosegue: «Gestire una società di calcio vuol dire non limitarsi soltanto agli aspetti legati al business. È un’attività che necessita di passione genuina per questo sport e impegno verso la comunità dei tifosi che vivono per questi colori».Le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, dopo che il cda aveva deliberato un aumento di capitale senza diritto di opzione per i soci, sono state dunque confermate. L’imprenditore nativo di Bucarest è ufficialmente il nuovo proprietario del Genoa, senza la partecipazione, come ipotizzato inizialmente, del connazionale Ion Tiriac -più ricco del Paese e personaggio che è decisamente un’altra storia.