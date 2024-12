Oasport.it - LIVE Perugia-Saint Nazaire VB Atlantique 1-0, Champions League volley in DIRETTA : padroni di casa avanti 25-21 nel primo set. Buona prima frazione di ben Tara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-5 Errore del giapponese Ishikawa al servizio.5-4 Risposta lunga die poi chiude Loser.4-4 Ishikawa sul muro francese. Palla lunga e punto aidi.3-4 Ivanov per Leon che trova le mani fuori del muro dei ragazzi di Lorenzetti.3-3 Ottimotempo di Loser. Quinto punto fin qui stasera per lui.2-3 Ottimo Sole’ in difesa. Scambio lunghissimo. Alla fine la spuntano i francesi su errore difensivo dei perugini.2-2 Che muro di Sole’ su Leon!!!1-2 Non sbaglia Spencer sulla risposta lunga di.1-1 Lungo il servizio deidi.1-0 Semeniuk con un bel diagonale la sblocca.Ottima prestazione fin qui del giapponese Ishikawa e dell’opposto tunisino Benset per idi25-21. 25-21 Errore di Valefuaniu entrato proprio per la battuta.