WWE | Con lo zampino di Damian Priest War Raiders sono i nuovi campioni mondiali di coppia

da quasi sei mesi, ma con solo due difese titolate, questo il cammino del Judgment Day nella formazione Finn Balor-JD McDonagh fino ad oggi a causa di altre problematiche interne alla stable tra la rivalità Balor-e quella tra Liv Morgan e Rhea Ripley. Poche difese titotale oggetto ovviamente di polemica, non solo tra i fan, ma anche tra aspiranticome sottolineato da Xavier Woods sui social in polemica con il GM Adam Pearce. GM che, a distanza di quasi un mese, questa notte ha imposto una nuova difesa titolata contro i War.Chi la fa, l’aspettiL’incontro per i titolidiè stato il main event della puntata di Raw. L’inizio è stato tutto a favore degli sfidanti, capaci di sfruttare la maggiore stazza e potenza fisica. Ihanno avuto un break riuscendo a sfruttare i gradoni d’acciaio a bordo ring ed è stato sempre Balor a tirare fuori dai guai il compagno McDonagh.