Lettera43.it - Stellantis vuole «fare squadra» con il governo, Urso: «Rilanciamo il settore auto»

È il giorno dell’incontro conal ministero delle Imprese, momento cruciale nei rapporti tra ile il gruppo italo-francese, ormai orfano del ceo Carlos Tavares, che si è dimesso da poche settimane. Ad aprire i lavori è stato il ministro del Made in Italy Adolfo, che ha spiegato: «Ora possiamo rimettere sulla giusta strada l’italiana e europea, possiamo farlo da oggi in Italia, dobbiamo farlo insieme in Europa. È il momento delle decisioni, è il momento della responsabilità. Il sistema Italia può agire insieme per il rilancio delmotive nella difficile fase di rinnovamento tecnologico e transizione industriale». Poi i ringraziamenti: «Dopo due anni di intenso lavoro comune ci permettono finalmente di segnare una svolta, in Italia e in Europa». A rappresentareè stato Jean-Philippe Imparato.