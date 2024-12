Ilfattoquotidiano.it - “La madre dell’oppositore russo Kara-Murza ricoverata per avvelenamento”, ma il giornalista smentisce

L’unica certezza al momento è il ricovero. La notizia che Elena Gordon, lain esilio Vladimir, fosse“a Berlino con i sintomi dell’” era stata diffusa dal sito giornalistico Agentsvo, citando due persone vicino all’oppositore in esilio. Gordon, scrive il sito, sarebbe stataall’ospedale Charité di Berlino in cui era stato curato anche Aleksei Navalny dopo il suocon il Novichok in Russia nell’agosto del 2020. Un primo esame tossicologico avrebbe escluso l’di Gordon con agenti nervini. Ma proprio l’oppositore ha negato che la, effettivamentein ospedale a Berlino, sia stata avvelenata “Miaè effettivamente in ospedale a Berlino, ma i sospetti die di un attacco cardiaco, grazie a Dio, non sono stati confermati.