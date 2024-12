Terzotemponapoli.com - Come giocherà il Napoli senza Buongiorno?

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ile l’asdi: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Proprio nella giornata della festa di Natale organizzata dal club, in grande stile con centinaia di invitati ed alla preanche del presidente della Regione De Luca e del Sindaco Manfredi, è arrivata una brutta notizia per la stagione del. L’infortunio in allenamento di Alessandro. “Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato,hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari.da domani inizierà la riabilitazione”, il comunicato del club partenopeo sulle condizioni del difensore.Le partite delChe quindi starà fuori circa quaranta giorni saltando le partite contro Genoa, Venezia, Fiorentina, ma anche Verona (12 gennaio), Atalanta (19 gennaio) e con ogni probabilità anche la sfida alla Juve (26 gennaio, alla fine della sesta settimana).