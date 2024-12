Champions League volley maschile 2025 | Milano vuole riscattarsi Perugia e Monza per il poker di vittorie

Leggi su Sportface.it

Si apre il quarto turno dei gironi della Cev2024/di: le squadre del Bel Paese tornano in campo per avvicinarsi al passaggio del turno. Il primo club italiano a scendere in campo è il Mint Vero, che martedì se la vede con il Fenerbahce Medicana Istanbul allenato da Slobodan Kovac. I brianzoli di Massimo Eccheli stanno faticando non poco nel campionato italiano, come dimostra la penultima posizione in classifica, ma in Europa stanno dando il meglio di loro., infatti, comanda il girone B a quota 7 punti, frutto dei successi ottenuti contro l’Olympiacos Piraeus (3-2 in casa), la compagine turca (3-0 in trasferta) e Helios Grizzlys Giesen (3-2 in trasferta).Sfida davanti ai propri tifosi anche per l’Allianz, seconda nella Pool C dopo lecontro Roeselare (3-2 in casa) e Innsbruck (3-1 in trasferta) e la sconfitta interna rimediata nell’ultimo turno contro i polacchi del Zawierce al tie-break.