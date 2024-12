Puntomagazine.it - Una Nuova Alba, il nuovo murales realizzato dalla street artist Laika in difesa dei migranti

L’inaugurazione avverrà domani 17 dicembre alle ore 11.00 in via Ronchi Inferiore 7(Minerbio – Bologna)Latorna a confrontarsi con il tema deicon l’opera Una, un murale monumentale di 150 metri quadratia Minerbio (Bologna), grazie al supporto di Renner Italia e dei Salesiani di Castel de’ Britti. L’opera, che sarà inaugurata domani 17 dicembre, raffigura un uomo e una donna in mare aperto, indossando giubbotti di salvataggio, mentre alle loro spalle sorge il sole, simbolo di un’di speranza. In alto, campeggiano i versi struggenti del poeta marocchino Tahar Ben Jelloun, trattipoesia All’il dolore è stanco:All’il dolore è stancoil corpo si abbandona sulla terra umida.Lentoferita sorge il solementre la notte ha già preso il largo su una scialuppa di fortuna.