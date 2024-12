Quotidiano.net - Lavoro, Calderone lancia la nuova piattaforma di incrocio domanda/offerta di lavoro

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 dicembre 2024 – Ci hanno provato tante volte negli anni a creare un vero portale pubblico per l’incontro tradi. Ora è la volta anche di questo governo e dell’attuale Ministra del, Marina Caderone. 'A chi denuncia o collabora, anche l'assegno di inclusione' “Il 18 dicembre il Siisl, il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – avvisa la responsabile del dicastero di Via Veneto – va a casa delle persone, dei cittadini italiani per portare le offerte di, la formazione e tanta informazione su quelle che sono le nuove tendenze del mondo dele le nuove necessità di formazione e di riqualificazione”. Lata lo scorso anno e gestita dall’Inps, è servita fino a oggi come strumento a favore delle fasce deboli per il Sfl (Supporto formazione) e per l’Adi (Assegno di inclusione), mentre dal 24 novembre è stata aperta ai percettori di Naspi (assicurazione sociale per l'impiego) e Discoll (di indennità di disoccupazione mensile per collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio).