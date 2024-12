Unlimitednews.it - Latella “Tremore essenziale patologia nascosta, ma ora nuove terapie”

ROMA (ITALPRESS) – “I tremori essenziali sono unaparticolarmenteche spinge lo stesso paziente verso la rassegnazione. Siccome fino ad oggi non c’erano tante cure per questo tipo di, l’approccio stesso del paziente è stato molto silente. Non ci sono modelli organizzativi sui territori per la presa in carico per lae per i pazienti e questo ha spinto nel tempo a tenerla molto, molto sommersa. Oggie nuovi macchinari ci consentono invece di proporre delle cure alternative che in tantissimi casi sono risolutive”. Lo ha detto Lorenzo, segretario regionale di Cittadinanzattiva Campania, a margine di un evento dell’Associazione Tremori a Roma. f04/xi2/fsc/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo