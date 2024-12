Sport.quotidiano.net - Boccata d’ossigeno per i padroni di casa. L’Urbania inciampa sui Portuali. Gol da tre punti per Gioacchini

DORICA 1 URBANIA 0DORICA: S. Tavoni, Ragni, Lucesoli, Girolimini, Fabiani, F. Tavoni, Candolfi, Testoni (65’ Catalani),(54’ Pangrazi), Mascambruni (82’ De Marco), Guzzini (82’ Paloka). All. Ceccarelli. URBANIA: Nannetti, Temellini (46’ Scarcella), Antoniucci (90’ Diene), Dal Compare, Sarli (46’ Zingaretti), Paoli, Lani (65’ Franca), Carnesecchi (75’ Bicchiarelli), Rivi, Farias, Catani. All. Lilli. Arbitro: Maiellaro di Parma. Rete: 43’. Note: ammoniti Temellini, Candolfi, Carnesecchi, Pangrazi, Farias, Ragni; rec. 1’+4’; spett. 90 circa. Respirano iDorica. Ruggisce il Giuliani di Torrette. Gli anconetani superano 1-0nel fortino die ottengono trefondamentali per la salvezza. L’approccio della squadra di Ceccarelli è importante.