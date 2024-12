Cultweb.it - Come nasce la leggenda del Grinch, il mostro che odia il Natale?

Leggi su Cultweb.it

Chi non conosce il, il personaggio verde e burbero cheilcon tutto se stesso? Ma da dovequesta figura tanto iconica quanto controversa? La sua storia ha inizio nel 1957, grazie alla penna di Theodor Seuss Geisel, meglio conosciutoDr. Seuss. In “ilrubò il!”, pubblicato nel 1957 dalla dalla Random House., l’autore americano presenta un personaggio fuori dagli schemi, un eremita che vive in una grotta sul Monte Crumpit, lontano dalla civiltà e dal caos del. Il, con il suo cuore “due volte più piccolo di un nocciolo”, detesta tutto ciò che riguarda le festività, dai canti gioiosi, alle luci fino alla frenesia dei preparativi e allo cambio dei doni.Un’immagine deltratto dall’animazione del 2018 – Fonte: Universal PicturesQuesti particolari sono noti a molti ma non tutti sanno che, per tratteggiare il carattere di questo personaggio l’autore si è ispirato proprio a se stesso.