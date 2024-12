Tvplay.it - Sbattute le porte in faccia, altro secco no alla Juventus

Situazione critica in casa. Si complicano i piani di mercato per Cristiano Giuntoli e Thiago Motta.La vittoria in Champions League contro il Manchester City ha riacceso le speranze in casaed ha dato entusiasmo ad una squadra che viveva un momento di grande difficoltà. Il club bianconero ha cominciato questa stagione con grandi aspettative ma finora non sta andando come previsto.leinno(Lapresse) TvPlayCi sono vari motivi all’orizzonte, è arrivato un nuovo tecnico e la società ha letteralmente trasformato la squadra ma allo stesso tempo uno dei problemi principali riguarda gli infortuni. La società ha emergenza in tutti i reparti e specialmente in difesa dove Motta è stato costretto più volte a reinventarsi la squadra. Il tecnico ha perso per infortuni gravi sia Bremer che Cabal e la situazione non è affatto semplice.