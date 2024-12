Ilfattoquotidiano.it - Multe cancellate ai no vax, le demonizzazioni incrociate non servono

di Sara Gandini e Paolo BartoliniLe recenti decisioni del governo in carica, come la cancellazione delleai non vaccinati sopra i 50 anni, hanno suscitato reazioni contrastanti nel panorama politico e sociale. Da un lato, alcuni hanno accolto la misura come un atto di riconciliazione e revisione delle politiche passate; dall’altro, molti la considerano uno schiaffo ai cittadini che hanno rispettato le regole, mettendo l’interesse della collettività al primo posto. Questo dibattito riflette una più ampia divisione sulla gestione della pandemia e sulle sue implicazioni etiche e sociali.Negli ultimi anni, il dibattito sui vaccini anti-Covid 19 ha sollevato numerosi interrogativi, sia dal punto di vista scientifico che sociale. Molti hanno criticato la retorica secondo cui l’obbligo vaccinale fosse necessario per il bene collettivo, evidenziando come la priorità della salute pubblica non sia stata coerentemente supportata da adeguati investimenti nel sistema sanitario.