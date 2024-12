Lanazione.it - Healthfarm by Stilnovo inaugura il nuovo Recovery Lab

Firenze, 13 dicembre 2024 - C’è un posto a Firenze dove il recupero fisico comincia dal prendersi cura di se stessi fin nel profondo, imparando qualcosa che, ai nostri giorni, sembra quasi impossibile: riconnettere la propria routine quotidiana con il bioritmo che madre natura ha immaginato per tutti noi. Giovani, anziani, sportivi, persone portatrici di disabilità o malate. AlLab della palestraby Stildi Firenze, sono presenti alcune nuove, interessanti tecnologie firmate Starpool che potrebbero essere utili tutti quanti, perché potrebbero trasformare il modo in cui tradizionalmente ci prendiamo cura di noi stessi, sia per quanto riguarda la rigenerazione fisica che quella mentale. “Il focus particolare degli interventi proposti dalla nostra palestra – spiega Francesco Annunziata, fondatore di Stilinsieme a Anna Paola Capocchi – si basa sul recupero muscolare e il miglioramento delle performance.