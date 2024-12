Ilrestodelcarlino.it - Bertinoro: Gessica Allegni lascia, elezioni anticipate per il nuovo sindaco

Era l’estate del 2021, la pandemia Covid aveva prolungato il mandato di Gabriele Fratto di alcuni mesi e si sarebbe andati al voto in ottobre. Da tempo – anche se non ufficialmente – il Pd pensava di non ricandidare iluscente, che era anche presidente della Provincia. Probabilmente il punto più basso di un Partito democratico bertinorese che sembrava allo sbando, tanto che a spuntarla, tra iluscente e il viceMirko Capuano, fu proprio lei,, che all’epoca era iscritta in un minuscolo movimento di sinistra, E’Viva, e nonostante ciò fu candidata e vinse. Sono passati solo tre anni, ma i bertinoresi saranno chiamati, probabilmente la prossima primavera, ad eleggere un, visto che, nominata assessora regionale alla cultura devere a metà mandato.