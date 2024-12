Lettera43.it - Usa, il direttore dell’Fbi si dimette e Trump esulta: «Gran giorno per l’America»

Leggi su Lettera43.it

Christopher Wray,, ha annunciato che sirà dall’incarico non appena cambierà il governo, con la conclusione dell’amministrazione Biden. La decisione era nell’aria e non ha sorpreso. Dal 20 gennaio 2025 tornerà alla Casa Bianca Donald, che già ha nominato Kash Patel come sostituto di Wray. Quest’ultimo, ormai dimissionario, era stato nominato proprio dal tycoon nell’agosto 2017 e il suo mandato decennale sarebbe scaduto nell’estate del 2027.alla notizia hato su Truth scrivendo: «Le sue dimissioni sono undeper, perché porranno fine all’uso come arma di quello che è diventato noto come dipartimento di ingiustizia degli Stati Uniti».Donald(Getty Images).Le parole di Wray: «Farò un passo indietro»Wray ha spiegato: «Dopo settimane di attenta riflessione ho deciso che la cosa giusta per l’agenzia era servire fino all’ultimodell’attuale amministrazione, a gennaio, e poi fare un passo indietro.