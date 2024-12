Thesocialpost.it - La cancellazione del Natale: il gelo della cultura moderna

Ogni anno ci risiamo: qualcuno, da qualche parte, decide che ilè troppo “ingombrante”. Via il presepe, via la stella, via perfino la parola “”, per far posto a generiche celebrazioni di stagione come il “bell’inverno”. Il risultato? Un’involuzionele mascherata da inclusività, che rischia di svuotare di senso una tradizione millenaria che appartiene a tutti, credenti o meno.Non si tratta di imporre una visione religiosa, ma di riconoscere che ilè partenostra identitàle, un momento di unione e riflessione che supera i confinifede. Cancellarlo o “annacquarlo” per non offendere è un controsenso, perché in realtà non celebra la diversità, ma nega le radici.Eppure, neldel “politicamente corretto”, il messaggio di pace e solidarietà delsembra diventare scomodo.