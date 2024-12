.com - Berrettini e la lettera per il tennis: “Non solo sport, è l’amore della mia vita”

(Adnkronos) – “Caro. Ho sentito che erimia. Sei stato una sfida e continui ad esserlo ed è per questo che mi piaci così tanto. Sei sempre stato una questione di famiglia, qualcosa che scorreva nel nostro sangue”. Inizia così lad’amore verso ildi Matteopubblicata sul sito ufficiale dell’Atp. “La prima cosa che hanno fatto i miei è stato darmi una racchetta, quando avevotre anni – si legge – E ricordo che non mi piaceva il, così ho smesso. Ho ricominciato a otto anni, perché mio fratello, più piccolo di me, mi ha chiesto di tornare a giocare per divertirsi. Mio fratello voleva sempre essere Djokovic, io sceglievo Federer: giocavamo per ore in casa, con i palloncini, con racchette piccole o grandi, non era importante. volevamodivertirci.