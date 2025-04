Metropolitanmagazine.it - Fragonard e le sue novità per questa Primavera 2025

– LE NOVITA’ DIFleur d’Oranger (Fiori d’Arancio)Ilè un anno diin casa. Oltre alla scelta del Fleur de Citronnier come fiore dell’anno,celebra la sua fragranza più amata. La linea Fleur d’Oranger si arricchisce di nuovi prodotti profumati e viene rilanciata in una confezione dal design reimmaginato: i nuovi flaconi e le nuove scatole sono decorati con forme sottili, ispirate ai petali di questo fiore a cui è dedicata l’intera collezione.Fleur d’Oranger – ParfumFiori d’Arancio in un profumo fresco e soave, abbracciati tra il Bergamotto e il Neroli in apertura e Muschio e Ylang-ylang sul fondo. La confezione in oro conferisce eleganza alla delicatezza inebriante della fragranza. Fleur d’Oranger – Eau de toilette 100 mlFiori d’Arancio in apertura, che si fondono a un cuore agrumato di Bergamotto, Mandarino e Gelsomino.