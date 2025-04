Bergamonews.it - Nasce Anthem Edu: la formazione è strategia per l’innovazione

Bergamo. Fondazione(Advanced Technologies for Human-centered Medicine), tra le principali iniziative di ricerca italiane ed europee legate al Pnrr, integra la sua missione nella ricerca scientifica nel campo delle tecnologie applicate alla salute all’impegno in area education. Il progetto è volto alla promozione di percorsi formativi multidisciplinari progettati per offrire le competenze necessarie ad affrontare la complessità dei processi di ricerca e sviluppo .L’obiettivo è formare professionisti in grado di dialogare con l’ecosistema del, interagire con il tessuto industriale e commerciale, collaborare con le istituzioni e coinvolgere attivamente la cittadinanza. Lo scopo ultimo è quello di accelerare la generazione di un impatto concreto, tecnologico, economico e sociale con benefici tangibili per le persone.