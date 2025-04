All’asta 350 orologi di lusso valore 1 milione di euro come partecipare

Dai Rolex ai Patek Philippe passando per gli Omega e i Bulgari, per un valore totale di circa 1 milione di euro. Sono i protagonisti di una nuova asta per orologi di lusso che è stata indetta dall'Istituto vendite giudiziarie di Torino per assegnare 350 cronometri che erano stati sequestrati nel 2016. La vendita verrà effettuare online e si svolgerà nel periodo compreso tra il 14 e il 24 aprile 2025 su portali specializzati in questo tipo di attività. Un'occasione molto ghiotta per chi ama gli orologi ed è alla ricerca di qualche affare. Gli orologi di lusso oggetto dell'asta sono in totale 350 e derivano da un maxi sequestro avvenuto nel 2016 ai danni di un distinto signore giapponese che viaggiava con due valigette piene di cronografi a bordo del treno notturno proveniente da Milano e diretto a Parigi.

