Sudan le Rsf occupano il campo profughi di Zamzam si temono centinaia di morti

campo profughi più vasto del Darfur sarebbe stato occupato dai ribelli Sudanesi delle Rsf, dopo mesi di scontri nei suoi dintorni. Si temono centinaia di morti, in una fase critica contraddistinta dalle accuse del governo di Khartoum contro gli Emirati Arabi Uniti per il presunto sostegno ad azioni genocidiarie contro le minoranze non arabe in Darfur.Usiamo il condizionale perché in Sudan è d’obbligo. Una forma di autotutela informativa per raccontare nel migliore dei modi la più grande delle “guerre dimenticate”, o forse la meno nota delle guerre maggiori. Sì, perché risulta sempre difficile occuparsi del Sudan e dell’ampiezza delle devastazioni che contraddistinguono il martoriato Paese dell’Africa orientale.Il blackout informativo impone, molto spesso, di seguire l’evoluzione della guerra civile unicamente tramite le testate sul campo o i post dei social, rendendo difficile calcolare, in diverse occasioni, la portata dei danni causati dagli scontri tra l’esercito regolare del presidente Abdel Fattah al-Buran e le Forze di Supporto Rapido (Rsf) del leader Mohamad Hamdan Degalo, detto Hemetti. It.insideover.com - Sudan, le Rsf occupano il campo profughi di Zamzam: si temono centinaia di morti Leggi su It.insideover.com Ilpiù vasto del Darfur sarebbe stato occupato dai ribelliesi delle Rsf, dopo mesi di scontri nei suoi dintorni. Sidi, in una fase critica contraddistinta dalle accuse del governo di Khartoum contro gli Emirati Arabi Uniti per il presunto sostegno ad azioni genocidiarie contro le minoranze non arabe in Darfur.Usiamo il condizionale perché inè d’obbligo. Una forma di autotutela informativa per raccontare nel migliore dei modi la più grande delle “guerre dimenticate”, o forse la meno nota delle guerre maggiori. Sì, perché risulta sempre difficile occuparsi dele dell’ampiezza delle devastazioni che contraddistinguono il martoriato Paese dell’Africa orientale.Il blackout informativo impone, molto spesso, di seguire l’evoluzione della guerra civile unicamente tramite le testate sulo i post dei social, rendendo difficile calcolare, in diverse occasioni, la portata dei danni causati dagli scontri tra l’esercito regolare del presidente Abdel Fattah al-Buran e le Forze di Supporto Rapido (Rsf) del leader Mohamad Hamdan Degalo, detto Hemetti.

Potrebbe interessarti anche:

Sudan: dopo omicidi, torture, fosse comuni, RSF formano un governo

Questo articolo è reso liberamente disponibile ai lettori dall’ultimo numero di “InsideOsint”, la newsletter di InsideOver che al giornalismo tradizionale affianca la lente dell’open source ...

Sudan: l’esercito riconquista il palazzo presidenziale di Khartoum. I ribelli del Rsf: “La guerra non è finita”

L’esercito regolare sudanese, fedele al generale Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, ha riconquistato oggi il palazzo presidenziale nel centro della capitale Khartoum, a quasi due anni dall’inizio ...

Brucia la raffineria, in Sudan è iniziata la battaglia per il controllo di Khartoum

Il fumo denso e nero che, verso le sei di giovedì mattina, ha coperto il cielo di Khartoum in seguito all’ esplosione della raffineria petrolifera di Al-Jaili, segna un nuovo […] The post Brucia la ...

Caos Sudan, le Rsf di Dagalo verso un governo parallelo. SUDAN-GENOCIDIO MASALIT: CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, ORO ED ARMI. Sudan senza pace. Negoziati sterili, nuove stragi e ritorna il colera. Sudan: la guerra è a una svolta?. La guerra senza fine in Sudan: il genocidio che ritorna e l’ipotesi libica. Sudan, la guerra peggiore di cui nessuno parla. Ne parlano su altre fonti

Come scrive ilmanifesto.it: Sudan, due anni di guerra civile e un nuovo massacro a El-Fasher - Africa (Internazionale) I paramilitari delle Forze di Supporto Rapido (Rsf), in un comunicato ufficiale di ieri, hanno indicato di aver preso il controllo del campo profughi di Zamzam, nella regione d ...

Lo riporta msn.com: Perché il Sudan dopo due anni di guerra rischia di spaccarsi a metà - Si delinea una spartizione del Paese e delle risorse naturali: da una parte le milizie Rsf, legate a Libia e Centrafrica, dall'altra i militari governativi appoggiati da Arabia, Egitto e Iran ...

Secondo ansa.it: I paramilitari sudanesi occupano un campo profughi in Darfur - PORT SUDAN, 13 APR - Le Forze di Supporto Rapido (Rsf), i paramilitari sudanesi, hanno preso il controllo di un campo profughi colpito dalla carestia nella regione occidentale del Darfur, ha dichiarat ...