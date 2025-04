Ornella Vanoni laurea honoris causa dalla Statale di Milano

Statale di Milano conferirà mercoledì 11 giugno la laurea honoris causa in 'Musica, Culture, Media, Performance' a Ornella Vanoni. Ad avanzare la proposta di laurea honoris causa per l'artista che ha da poco festeggiato i 90 anni, tra le figure più iconiche della musica italiana con oltre cento album pubblicati e cinquantacinque . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – L'Universitàdiconferirà mercoledì 11 giugno lain 'Musica, Culture, Media, Performance' a. Ad avanzare la proposta diper l'artista che ha da poco festeggiato i 90 anni, tra le figure più iconiche della musica italiana con oltre cento album pubblicati e cinquantacinque .

Potrebbe interessarti anche:

Ornella Vanoni su Sanremo: “Troppi cantanti. Sabato sera finalmente decedo”

Ornella Vanoni non si smentisce mai e anche nella puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 9 febbraio, non ha esitato a commentare con sarcasmo anche il Festival di Sanremo. La cantante, infatti, ha ...

“Il suo pis***o necrotizzato”. Che tempo che fa, l’uscita di Ornella Vanoni in diretta, Fabio Fazio senza parole

“Ornella, no dai!”. Fabio Fazio scuote la testa tra le risate del pubblico: Ornella Vanoni, come sempre, non si è trattenuta dal dirlo. Ieri sera la presenza della cantante a Che Tempo che Fa ha ...

Giorgia svela il “consiglio” di Ornella Vanoni e risponde indirettamente alle critiche di Mogol

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ieri sera Giorgia ha parlato della sua vita privata e, soprattutto, della sua carriera e dell’esperienza a Sanremo 2025. Ha confermato che il nuovo album ...

Ornella Vanoni, laurea honoris causa dalla Statale di Milano. Ornella Vanoni: “L’appuntamento” in Statale con la laurea honoris causa. La Statale laurea Vanoni: "Voce unica". Trento, incendio in appartamento: morto il 29enne Patrick Vettori. Trento, incendio in appartamento: morto il 29enne Patrick Vettori. Achille Lauro, Piazza di Spagna canta per il lancio di ‘Comuni Mortali’ – Video. Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: Ornella Vanoni, laurea honoris causa dalla Statale di Milano - L'Università Statale di Milano conferirà mercoledì 11 giugno la laurea honoris causa in 'Musica, Culture, Media, Performance' a Ornella Vanoni. Ad avanzare la proposta di laurea honoris causa per la c ...

ecodelcinema.com comunica: L’università Statale di Milano conferisce la laurea honoris causa a Ornella Vanoni per i suoi 90 anni di carriera - L'Università Statale di Milano conferirà la laurea honoris causa in 'Musica, Culture, Media, Performance' a Ornella Vanoni mercoledì 11 giugno, celebrando la sua straordinaria carriera e il contributo ...

Si apprende da ilgiorno.it: La Statale laurea Vanoni: "Voce unica" - Laurea honoris causa in “Musica, Culture, Media, Performance” a Ornella Vanoni. A conferirla sarà l’università Statale di Milano, l’11 ...