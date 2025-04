Kim preoccupa il Bayern Monaco Alla vigilia dell’Inter l’allarme dalla Bild

Bayern Monaco non sta bene e dAlla Bild gridano un nuovo Allarme a meno uno dAlla partita contro l’Inter.AllaRME – Domani Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si ripartirà dall’1-2 dell’Allianz Arena a favore dei nerazzurri e oggi è già vigilia. Prima parlerà Simone Inzaghi in conferenza, poi toccherà a Vincent Kompany insieme ad Harry Kane. Per quanto riguarda il Bayern, nonostante il 2-2 contro il Borussia Dortmund, l’allenatore belga ha potuto strappare qualche sorriso per il rientro al 100% di Kingsley Coman e Aleksandar Pavlovic. Ma al 54? è uscito dal campo Kim. Oggi la Bild, noto quotidiano tedesco, grida l’Allarme: “Lunedì (ieri, ndr), la Bild ha fatto un’osservazione sorprendente: Kim è arrivato al campo per l’allenamento con i suoi colleghi alle 13:56. Inter-news.it - Kim preoccupa il Bayern Monaco! Alla vigilia dell’Inter l’allarme dalla Bild Leggi su Inter-news.it Occhio alle condizioni di Kim. Il difensore sudcoreano delnon sta bene e dgridano un nuovorme a meno uno dpartita contro l’Inter.RME – Domani Inter-, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si ripartirà dall’1-2 dell’Allianz Arena a favore dei nerazzurri e oggi è già. Prima parlerà Simone Inzaghi in conferenza, poi toccherà a Vincent Kompany insieme ad Harry Kane. Per quanto riguarda il, nonostante il 2-2 contro il Borussia Dortmund, l’allenatore belga ha potuto strappare qualche sorriso per il rientro al 100% di Kingsley Coman e Aleksandar Pavlovic. Ma al 54? è uscito dal campo Kim. Oggi la, noto quotidiano tedesco, grida l’rme: “Lunedì (ieri, ndr), laha fatto un’osservazione sorprendente: Kim è arrivato al campo per l’allenamento con i suoi colleghi alle 13:56.

Potrebbe interessarti anche:

Moviola Bayern Monaco Inter, Gazzetta promuove Schärer: «Reti regolari, su Kim niente rigore…»

di RedazioneMoviola Bayern Monaco Inter, Gazzetta promuove Schärer: «Reti regolari, su Kim niente rigore…» L’analisi del quotidiano rosa Cosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ...

Bayern Monaco Inter, Kim in dubbio per la partita valevole per i quarti di finale di Champions contro i nerazzurri? Le ultime sul difensore sudcoreano

di RedazioneBayern Monaco Inter, problemi in vista per Kompany: Kim potrebbe saltare la sfida in Champions contro i nerazzurri di Inzaghi? Le ultime Il Bayern Monaco non potrà sicuramente contare ...

Bayern Monaco senza Kim contro l’Inter! L’infortunio – CdS

Kim Min-Jae salterà la partita contro l’Inter. Il Bayern Monaco arriva al doppio confronto di Champions League senza il suo difensore titolare, le alternative per il Corriere dello Sport. STOP – Kim ...

Bayern Monaco, infortunio per Kim: a rischio la sfida contro l’Inter. Inter, Kim è più di un'idea. La Juventus strappa il sì di Todibo. Milan, c'è Fofana per Fonseca. “Al Bayern assicurano che Kim nuoterebbe attraverso l’Atlantico per raggiungere Monaco, se necessario”. Bayern Monaco, Kim mangia salsicce e crauti: "Voglio imparare rapidamente il tedesco" | VIDEO. Kim preoccupa il Bayern Monaco, infortunio al tendine achilleo: è in dubbio per l'Inter. Frattesi misterioso, Ronaldo all'Inter? Neuer punta la Champions: le top news del 31 marzo. Ne parlano su altre fonti

Secondo m.tuttonapoli.net: Kim preoccupa il Bayern Monaco, infortunio al tendine achilleo: è in dubbio per l'Inter - Il Bayern Monaco dovrà probabilmente fare a meno di Kim Min-Jae per diverso tempo. "Speriamo che non sia troppo grave, ma per le prossime settimane non ce la farà", ha dichiarato l'allenatore Vincent ...

Scrive tuttomercatoweb.com: Bayern, Kim preoccupa: problemi al tendine achilleo. A rischio per la Champions e l'Inter? - Il Bayern Monaco dovrà probabilmente fare a meno di Kim Min-Jae per diverso tempo. "Speriamo che non sia troppo grave, ma per le prossime settimane non ce la farà", ha dichiarato l'allenatore ...

Nota di tuttonapoli.net: Kim preoccupa il Bayern Monaco, infortunio al tendine achilleo: è in dubbio per l'Inter - Il Bayern Monaco dovrà probabilmente fare a meno di Kim Min-Jae per diverso tempo. "Speriamo che non sia troppo grave, ma per le prossime settimane non ce la farà", ha dichiarato l'allenatore ...