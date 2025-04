Consolidamento nel industria del risparmio Assogestioni spinge per campioni europei

"I ricavi continuano a scendere, i costi non fanno altro che salire per effetto di fenomeni inflattivi, quindi i fenomeni di aggregazione - prosegue - sono quasi una medicina che la nostra industria prima o poi deve prendere. Per vedere realizzate economie di scala per cui si fanno le aggregazioni e veder rispettate quella regola per cui risultato deve essere più alto della somma delle parti, forse ci serve meno frammentarietà in Europa a livello di normativa, di vigilanza e forse anche a livello di mentalità".

