Truffa del finto incidente a una donna arrestata 28enne di Melito

È stata arrestata sabato mattina a Melito una donna di 28 anni, disoccupata e con precedenti di polizia, accusata di truffa aggravata in concorso. L'arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di San Concordio in ottemperanza a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Lucca su richiesta della Procura.

